عباس: التنسيق الأمني مع إسرائيل مستمر

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن التنسيق الأمني سيستمر مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية قد وقعت مئة اتفاق لمكافحة الإرهاب مع قوى عالمية، وتأتي تصريحات عباس ذلك خلال اجتماع في مقر المقاطعة في مدينة رام الله بالضفة الغربية بحضور نشطاء سلام فلسطينيين وآخرين إسرائيليين وعبر عباس عن أمله بوصول حزب يلتزم بالسلام في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قطعت جميع المساعدات للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك المساعدات الأمنية.