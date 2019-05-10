محمود عباس يثير الاستهجان بكتيب تعليمي جديد يقتبس أقواله ومواقفه

أطلقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كتيباً أثار جدلاً واستهجاناً وسخرية كبيرة في الأوساط الفلسطينية.

الكتاب الذي يحمل اسم "قدوتنا رئيسنا" وأطلق ضمن مبادرة بعنوان "لأجل فلسطين نتعلم"، يستلهم تجارب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ويتضمن اقتباسات من كتبه وأقواله.

هذا هو اللي بنسمع عنه و بقولوا إنه : "رايح على الحج و الناس راجعة" الإنظمة الديكتاتورية الوراثية الفاسدة اللي دمرت... Publiée par Ziad Khilleh sur Jeudi 9 mai 2019

وسيتم توزيع هذا الكتيب على كافة المدارس الوطنية بحسب وزير التربية والتعليم مروان عورتاني الذي أضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة مهمة لتنمية المهارات الإبداعية لإبراز الهوية الوطنية وإحداث التطوير والتغيير المنشود.

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في حين كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن قرار طباعة وتوزيع الكتيب على المؤسسات التعليمية يعود لعباس نفسه.

وانتشرت صورة يظهر فيها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات حاملاً الكتاب أثناء فعاليات إطلاقه.

واستهجن البعض الخطوة قائلين أن حتى الزعيم الراحل ياسر عرفات لم يدم على مثلها في حين شبهها آخرون بما كان الزعيم الليبي معمر القذافي قد فعله من خلال كتابه الأخضر، وكذلك كتب التربية القومية في سوريا والتي كانت تفرض على الطلاب حفظ أقوال وإنجازات الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.