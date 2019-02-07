شاب يعتزم مقاضاة والديه لأنهما أنجباه بدون إذنه

يعتزم شاب في عامه السابع والعشرين محاكمة والديه بتهمة "إنجابه من دون أخذ موافقته".

رافائيل صموئيل هو شخصية ظهرت مؤخرا في الفضاء الافتراضي، ويدعي أنه من مومباي في الهند وأنه ينتمي لمذهب "لا إنجابي"، حيث يعتقد أنه من الخطأ أن يقوم أمه وأبوه بإحضاره إلى هذه الدنيا بدون موافقته على ذلك.

و"اللاإنجابية" هي مذهب فلسفي قائم على إعطاء الحياة قيمة سلبية ترتبط بالضرورة مع سلسلة من الآلام والمآسي التي يتعرض لها الانسان خلال حياته.

ويحث المذهب معتنقيه على رفض إحضار مواليد جدد للدنيا. ولذلك يعتقد أتباع المذهب أن الإنسان مسؤول عن تعاسة أولاده حين يقرر إنجابهم، فيسبب لهم المعاناة والشيخوخة ثم الموت المحتم لاحقا.

في فيديو له على موقع يوتيوب يقول رافائيل " السبب الوحيد ليعاني طفلك من مشكلة ما، أية مشكلة، أكانت المخدرات أو مرض السرطان أو الأيدز، فسببها واحد.. هو أنك أنجبته".

ويلاقى كلام رافائيل الكثير من الانتقاد على موقعي فيسبوك ويوتيوب.

ووصفه البعض بأنه يدعو ويحرض على عدم احترام الأهل واحتقارهم. لكن رافائيل كتب على فيسبوك قائلا "أنا أحب والديّ" وأضاف أيضا "علاقتنا قوية، لكنهم أنجبوني للحصول على سعاتدهم وسرورهم".

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