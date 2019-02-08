شاهد: سيارة تقتحم مطعما وتصيب 6 أشخاص

تعرض ستة أشخاص لإصابات خطيرة بعد أن اقتحمت سيارة مطعم في سبرينغ هيل في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 5 فبراير، بحسب شرطة فلوريدا.

السائقة وتدعى بربارة ماركوسكي والبالغة من العمر 65 عاما، بالإضافة إلى خمسة من رواد المطعم نقلوا إلى المستشفى متأثرين بإصابات بالغة، وقد نقل أحد المصابين بمروحية بسبب الصدمة التي تعرض لها، بحسب مركز الإنقاذ في منطقة هيرناندو.

الخمسة مصابين هم كريستين بوغز 65 عاما، ستيفين غريكو 84 عاما، جون بوست 86 عاما، جوفيت بالارديس 70 عاما، ونانسي نيلسون 68 عاما.

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وبحسب شهود عيان فإن السيدة ماركوسكي كانت تقود سيارة ساتورن إيون موديل 2007، وأنها فقدت السيطرة على السيارة.

وكانت ماركوسكي تقود سيارتها على يسار الطريق، محاولة الانعطاف، إلا أن سيارة أخرى كانت تغادر موقف السيارات ظهرت أمامها، ما أفقدها السيطرة، فارتطمت بسيارة ثالثة كانت متوقفة، واستمرت بالسير حتى ارتطمت بواجهة مطعم "بيف أو برادي".

وقد أصيبت السيدتان اللتان تظهران في مقطع الفيديو برضوض وكسور وتشوه في الوجه، بحسب NBC NEWS