مقتل 3 سياح بريطانيين في حادث سير مروع في إيسلندا

قتل ثلاثة سياح بريطانيين بينهم طفل في حادث سير في إيسلاندا وذلك بعد وقوع سيارتهم رباعية الدفع عن أحد جسور البلاد.
وقالت الشرطة الإيسلندية إن أربعة أشخاص آخرين جرحوا في الحادث الذي وقع على جسر جنوب غرب شرق البلاد، فيما تحطمت السيارة التي ركبها البريطانيين ووقعت بالقرب من نهر.
وقال شاهد عيان لصحيفة الغارديان البريطانية إن السيارة ارتطمت بالأرض عدّة مرات بعد وقوعها عن الجسر، وأضاف "كان الأمر مرعباً، بقد عانينا لنخرجهم من هناك".
وأضاف إرليغسون أن "السيارة كانت محطمة بشكل كلي عندما وصل إليها وأن علو الجسر يبلغ نحو 6 أمتار" مرجحاً أن يكون السائق قد فقد السيطرة على الآلية.
ويعتبر جسر Skeiðarársandur حيث وقع الحادث هو الأطول في البلاد.
وتقول "الغارديان" إن 18 شخصاً لاقوا حتفهم في حوادث السير في إيسلندا هذا العام، نصفهم من الأجانب.