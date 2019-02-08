غودين يعود لدعم صفوف أتليتيكو في قمة "الديربي"

عزز القائد دييغو غودين العائد من الإصابة صفوف أتليتيكو مدريد قبل مباراة القمة ضد الغريم ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم السبت لكن على الأرجح سيغيب ثنائي منتخب اسبانيا كوكي ودييغو كوستا.

ونال مدافع أوروجواي ذو الـ 32 عاما تصريحا من الأطباء بالعودة للعب يوم الجمعة بعد معاناته من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي أما كوكي وكوستا فلم يشاركا في تدريبات يوم الجمعة.

ومن المتوقع عودة لاعب الوسط ساؤول نيغيز في لقاء ريال بعد أن غاب عن الهزيمة 1- صفر من ريال بيتيس والتي وسعت الفارق إلى ست نقاط مع متصدر الدوري برشلونة.

وسيلعب المهاجم الفارو موراتا، الذي انطلق بشكل مخيب في مباراة بيتيس، ضد فريقه السابق ريال الذي بدأ معه مسيرته.

ويفتقد ريال مدريد جهود لاعب الوسط ماركوس يورينتي بعد إصابته خلال التعادل 1-1 مع برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك يوم الأربعاء.

ومن المتوقع غياب صانع اللعب إيسكو الذي خرج من حسابات المدرب سانتياغو سولاري حيث انسحب من تدريبات يوم الجمعة بسبب مشكلة بالظهر.

ويمضي ريال مدريد في مسيرة متقلبة هذا الموسم لكنه فاز في آخر أربع جولات ليصبح على بعد نقطتين من جاره، وسيصعد للمركز الثاني اذا فاز يوم السبت خارج ملعبه.

وساعد سولاري في إحياء فرص ريال مدريد بعد أن خلف جولين لوبيتيغي في أكتوبر- تشرين الأول الماضي.

وستكون هذه أول مواجهة بين الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو ومواطنه سولاري الذي سبق أن لعب تحت قيادة سيميوني في فريق سان لورينزو في بوينس أيرس.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "سنواجه منافسا تحسن مستواه حقا منذ وصول سولاري. إنه خطير في جانبي الملعب كما يمر كريم بنزيمة بفترة رائعة".

وأضاف "أعرف سولاري منذ وقت طويل ودربته في سان لورينزو ومنحنا قوة وشخصية قيادية. إنه مدرب متمكن وأظهر تمتعه بشخصية قوية".

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