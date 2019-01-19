نادي إنتر ميلان يطلق حملة مناهضة للعنصرية بمشاركة نجومه السابقين

شارك نجوم سابقون كالأرجنتيني خافيير زانيتي والكاميروني صامويل إيتو والبرتغالي لويس فيغو في حملة أطلقها نادي إنتر ميلان الإيطالي ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم.

ونشر النادي مقطع فيديو طالب فيه قدماء اللاعبين وقائد الفريق الحالي الأرجنتيني ماورو إيكاردي الجماهير بالتوقف عن صافرات وصيحات الاستهجان التي يوجهها البعض تجاه اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

وتأتي الحملة بعدما وقع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة لعب مباراتين على أرضه دون جمهور بعد الهتافات العنصرية التي تعرض لها مدافع نادي نابولي السنغالي كاليدو كوليبالي أثناء لقاء الفريقين بملعب سان سيرو في ميلانو الشهر الماضي.

ووصف النادي الحملة بأنها "دعوة لمحاربة العنصرية باستخدام سلاحها"، حيث اتخذت من الأحرف (BUU) شعاراً لها ليكون اختصار جملة "اخوة متحدون عالمياً" بدلا من الصيحات العنصرية.

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