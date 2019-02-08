مقتل 6 على الأقل في عاصفة قوية ضربت ريو دي جانيرو البرازيلية

استيقظت ريو دي جانيرو ثاني كبرى مدن البرازيل أمس الخميس على مشاهد الفوضى بعدما ضربتها رياح قوية وأمطار غزيرة، تسببت في سقوط الأشجار وغمر الشوارع بالمياه وجرف حافلات في عاصفة قتلت ستة أشخاص على الأقل.

وضربت رياح وصلت سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة بعض مناطق المدينة ليل الأربعاء وسدت انهيارات طينية الطرق.

وقال مارسيلو كريفيلا رئيس بلدية ريو لوسائل إعلام محلية إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، اثنان منهما قضيا في حافلة ضربها انهيار طيني.

وهبت العاصفة على المدينة بعد أيام قليلة من أشد شهور يناير - كانون الثاني حرارة تشهدها ريو دري جانيرو في 97 عاما، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

وشهدت البرازيل كارثة أخرى يوم الجمعة الأول من فبراير - شباط تسببت بمقتل 134 على الأقل وفقدان نحو 200 آخرين حين انهار سدّ وأطلق سيلا من نفايات التعدين اجتاحت منشآت صناعية واخترقت بلدة قريبة مما تسبب في دمار امتد لأميال.

وأشار كريفيلا إلى أن خطر الفيضانات والسيول لا يزال قائما، حيث من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في وقت لاحق يوم الخميس.

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