الحشد الشعبي يعتقل أوس الخفاجي لانتقاده نفوذ إيران في العراق

قال مسؤول في ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية، إن قائد احدى المليشيات اعتقل بعد أن انتقد نفوذ إيران في البلاد.

وأضاف أن أوس الخفاجي أمين عام لواء أبو الفضل العباس اعتقل في الليلة السابقة، بعد أن صرح في وقت سابق في حديث لمحطة تلفزيونية محلية إن على العراقيين عدم معارضة الوجود الأمريكي والتركي في العراق فسحب ولكن أيضا التدخل الإيراني.

وقا بيان من الحشد الشعبي إن أربعة مكاتب في بغداد لمجموعة الخفجي أُغلقت بسبب وجودها في أحياء سكنية، وإن أعضاء من هذه الميليشيا تم اعتقالهم لرفضهم الإغلاق.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

لبناني يضرم النار في نفسه لعجزه عن تسديد أقساط مدرسة ابنته

الخارجية الأمريكية: بومبيو قدم للكونغرس أحدث معلومات في التحقيق في قتل خاشقجي

شاهد: تدريبات عسكرية إسرائيلية في وادي الأردن تحاكي حرباً مع حزب الله