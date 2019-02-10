الشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً حول تشويه مقابر يهودية باعتبارها جريمة كراهية

قالت الشرطة في شمال غرب إنكلترا إنها تحقق في تشويه مقبرة يهودية باعتباره جريمة كراهية.

وقالت إدارة شرطة مانشستر الكبرى إن بعض أجزاء مقبرة يهودية في وايت فيلد شوهت يوم الجمعة أو السبت.

وأضافت أن شاهد قبر شخصية شهيرة شوه، وكذلك هشمت نوافذ، ودمرت كاميرا مراقبة.

وقال بول ووكر، من الشرطة، يوم الأحد إن قوة شرطية "تتعامل مع الواقعة باعتبارها جريمة كراهية" وأضاف: "أرغب بإرسال رسالة واضحة بأن مثل تلك الوقائع لن يتم التسامح معها أبداً في مجتمعاتنا".

وسجل صندوق أمن المجتمع، وهي جمعية خيرية تراقب معاداة السامية، 1652 واقعة معاداة سامية في بريطانيا العام الماضي. وقالت إن ذلك رقم قياسي أعلى 16 بالمائة من 2017.

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