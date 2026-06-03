فيديو. المملكة المتحدة: صدام بين الشرطة والمتظاهرين في ساوثهامبتون بعد مقتل طالب

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في مدينة ساوثهامبتون جنوب إنجلترا يوم الاثنين، عقب تجمّع احتجاجي على مقتل الطالب هنري نواك. وأظهرت لقطات مصوّرة متظاهرين يواجهون عناصر الشرطة، ويرشقونهم بأجسام مختلفة ويرددون شعارات مع تصاعد التوتر قرب موقع الجريمة وأمام مركز شرطة محلي.

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أشعل الاحتجاجَ نشرُ تسجيل التقطته كاميرا مثبتة على بزّة أحد عناصر الشرطة، يُظهر نواك، الذي تعرّض لطعنة قاتلة في ديسمبر، وهو مكبّل الأيدي فيما كان في حالة حرجة. وأثار التسجيل غضب بعض أفراد الجمهور، وجذب مئات المتظاهرين إلى المدينة.

وحمل المشاركون لافتات تحمل اسم نواك، وتجمعوا قرب النصب التذكارية المخصصة للطالب. كما استقطب التجمّع شخصيات بارزة من اليمين المتطرف، من بينها "تومي روبنسون" وزعيم حزب "يوكيب" نيك تنكوني، الذين ألقوا كلمات أمام الحشود وانتقدوا تعاطي الشرطة مع القضية.

وحافظت الشرطة على انتشار كثيف طوال المظاهرة، فيما اندلعت مواجهات في عدة نقاط خلال الحدث.