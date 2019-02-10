إعلان جوائزغرامي الموسيقية الأحد في غياب نجوم كبار

تقدم المغنية الأمريكية الشهيرة أليشيا كيز حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية المرموقة يوم الأحد في ليلة تحييها نجمات مثل كاردي بي وليدي جاجا ومايلي سايرس وديانا روس ودولي بارتون وإن كانت أسماء لامعة في سماء الموسيقى ستغيب عنها.

وقد تشهد الليلة فوز المغنية كاردي بي بأول جائزة غرامي لها على الإطلاق وربما تصبح أول مغنية راب تفوز بجائزة ألبوم العام المرموقة منذ عام 2004 وذلك عن ألبومها (إينفيجن أوف برايفاسي) أو "غزو الخصوصية".

لكن الحفل الذي يوصف بأنه أكبر تكريم في عالم الموسيقى سيقام في غياب مرشحين بارزين وهم كندريك لامار ودريك وتشايلديش فامبينو واسمه الحقيقي دونالد جلوفر.

وينظر إلى غياب المرشحين الثلاثة على أنه إهانة لجوائز غرامي التي ظلت عشر سنوات لا ترشح فناني الهيب هوب لجوائزها الكبرى على الرغم من أن الراب هو النوع الموسيقي الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة.

ولم تذهب جائزة غرامي لألبوم العام لفناني الهيب هوب إلا عام 1999 وفازت بها المغنية لورين هيل وعام 2004 وفاز بها فريق أوتكاست.

وقال القائمون على جوائز غرامي إنهم سيزيدون عدد المرشحين في الفئات الأربع الرئيسية، وهي أسطوانة العام وأغنية العام وألبوم العام وأفضل فنان صاعد، من خمسة إلى ثمانية مرشحين لضمان المزيد في التنوع هذا العام.

ولن يغيب عن الحفل لامار ودريك وغامبينو وحسب.

وانسحبت المغنية أريانا غراندي، المرشحة لجائزتي غرامي في فئة البوب، من الحفل الأسبوع الماضي بعد خلاف مع المنتجين بخصوص الأغنيات التي ستقدمها على المسرح.

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كما ستغيب المغنية تيلور سويفت المرشحة لجائزة واحدة عن ألبومها (ريبيوتيشن) عن الحفل لأنها تقوم بالتصوير في لندن.

ولن يحضر الحفل مغني الراب 21 سافدج الذي يشارك بوست مالون في أداء أغنية (روكستار) المرشحة لجائزة أسطوانة العام بعد اعتقاله في أتلانتا الأسبوع الماضي بتهمة انتهاك قوانين الهجرة.

وسيحتفي الحفل بالمغنية ديانا روس التي ستكمل عامها الخامس والسبعين في مارس آذار كما سيكرم المغنية أريثا فرانكلين التي وافتها المنية في أغسطس آب من العام الماضي.

وسينقل تلفزيون (سي.بي.إس) الحفل على الهواء مباشرة بدءا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.