فلاحون يتظاهرون ضد انخفاض أسعار منتجاتهم بسكب الحليب في شوارع سردينيا

تظاهر مجموعة من رعاة المواشي في إيطاليا في عدة مدن مختلفة وفي سردينيا، احتج الرعاة على الانخفاض الكبير في الأسعار مؤخراً بسكب الحليب في الشوارع.

ويرفض موزعو الحليب تقديم تنازلات حتى الآن، حتى مع استمرار المحادثات. وأغلقوا الطريق السريع في تورالبا، وطريق رئيسي بالقرب من كالياري.

وتجمع نحو مئة فلاح أمام بوابات مركز كالياري الرياضي في آثينيللو، حيث كان الفريق يستعد للمغادرة إلى ميلانو ولعب مباراة هناك. وأوقف الرعاة سياراتهم وشاحناتهم أمام مخرج المركز الرياضي، في محاولة لمنع فريق روسوبلو من الوصول إلى المطار.

وطلب مربو الماشية من الفريق عدم لعب المباراة، إذ تشرح وسائل الإعلام سبب الاحتجاج الذي أدى إلى تأجيل المباراة. وحضرت الشرطة على الفور، والتقى المدير العام لكالياري ماريو باسيتي وفداً من الرعاة، وفي نهاية المطاف تمكن اللاعبون من التوجه إلى المطار.

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