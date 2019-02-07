فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا إثر تراشق لفظي هو الأسوأ منذ عقود

استدعت فرنسا سفيرها من إيطاليا بعد أن تعرّضت إلى ما وصفته باريس بأنه هجمات متكررة لا أساس لها من قبل القادة السياسيين الإيطاليين في الأشهر الماضية وحثت روما على العودة إلى اتخاذ موقف أكثر ودا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ظلت فرنسا لعدة أشهر هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها وبيانات مشينة".

وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وقالت إن "الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر".

ووجه نائبا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني وهو من حزب الرابطة اليميني، ولويجي دي مايو من حركة (5-نجوم) الشعبوية المناهضة للمؤسسات انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مجموعة من القضايا.

وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية "كل هذه الأفعال تخلق وضعا خطيرا وهو ما يثير تساؤلات بشأن نوايا الحكومة الإيطالية تجاه فرنسا".

وحذرت فرنسا مؤخرا نائب رئيس الوزراء الايطالى لويجى دي مايو من التدخل في سياسة البلاد بعد ان التقى بمتظاهرين فرنسيين من حركة "السترات الصفراء".

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دي مايو، الذي يتزعم حزب حركة "5-نجوم" الشعبوي المناهض للمؤسسات، قال سابقا إنه توقف أثناء رحلة طيران في فرنسا والتقى مع كريستوف شيلونكون زعيم حركة السترات الصفراء والمرشحين على قائمة الحركة الشعبية في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في شهرأيار/مايو المقبل.