تراجع صادرات الويسكي الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7%

أدى ارتفاع التعرفة الجمركية على صادرات الويسكي الأمريكية إلى أوروبا، إلى انخفاض مبيعاتها، في النصف الثاني من العام 2018، كنتائج للخلاف التجاري الذي أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع دول الاتحاد الأوروبي.

صادرات الويسكي إلى الاتحاد الأوروبي، وهي السوق الأكبر بالنسبة لهم، تراجعت بنسبة 8.7% ابتداء من شهر يوليو، حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، بحسب مجلس بائعي المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة، والذي نشر المعلومات في تقريره السنوي.

وللمرة الأولى تظهر التداعيات السلبية لزيادة التعرفة الجمركية، على البضائع، على حد تعبير كريستين لوكاسيكو، المسؤولة عن العلاقات الخارجية في المجلس.

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صاحب أحد محلات بيع الويسكي في ألمانيا أكد أنه لا يهتم لنسبة الضريبة على البضائع المفروضة من الاتحاد الأوروبي.

جورجين هان، أشار إلى أنه لم يسمع من قبل بالمشكلة، وأن مزوديه لديهم خيارات عديدة، وقال:"في حال ارتفع سعر المنتج الذي يقدمه، فسيبحث ببساطة عن بديل".

سيبدأ الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على بضائع أمريكية يوم الجمعة، مثل دراجات هارلي دافيدسون، زبدة الفول السوداني، أوراق اللعب، والويسكي، وهي خطوة تعتبر ردة فعل على قرار ترامب زيادة التعرفة الجمركية على صادرات الحديد والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

مصنعو الخمور في الولايات المتحدة اعتبروا أن ما يحدث هو تهديد لمصالحهم خلال الفترة القادمة.

وفي الوقت الذي لن تشعر العلامات التجارية الكبيرة بهذه الإشكالية، لقدرتها على فتح أعمال جديدة خارج حدودها، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بشكل مباشر بهذه الزيادة.

الأسواق الخارجية مهمة بالنسبة لصناع الكحول الأمريكيين، فعائدات ويسكي تينيسي، وراي ويسكي تجاوزت المليار عام 2017، بحسب مجلس مصنعي المشروبات الروحية.

ومن أكثر 5 جهات نموا من حيث الصادرات، موجودة في الاتحاد الأوروبي، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا واسبانيا، واجمالي ما تم تصديره للاتحاد الأوروبي عام 2017 وصل إلى 789 مليون دولار.