الولايات المتحدة تتهم ضابطة سابقة بسلاح الجو بالتجسس لصالح إيران

اتهمت الولايات المتحدة يوم الأربعاء ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني تستهدف ضباطا بالمخابرات.

وفي إطار التحرك الأمريكي، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما إيران، وهما منظمة نيو هورايزون وشركة نت بيغارد سماوات، وعدد من الأفراد المرتبطين بهما.

وقالت وزارة الخزانة إن نت بيغارد استهدفت أفرادا سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة وقالت إن نيو هورايزون نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهودا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتجنيد حضور أجانب وجمع معلومات منهم.

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