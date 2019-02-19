نائب وزير العدل الأمريكي يتنحى عن منصبه في مارس

قال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية يوم الإثنين إن من المتوقع أن يتنحى رود روزنشتاين نائب وزير العدل، الذي عين المحقق الخاص روبرت مولر للتحقيق في صلات محتملة بين روسيا وحملة الرئيس دونالد ترامب، عن منصبه بحلول منتصف شهر مارس آذار.

وكان من المتوقع أن يرحل روزنشتاين عن المنصب بعد تولي وزير العدل الجديد وليام بار منصبه. وأكد مجلس الشيوخ ترشيح بار الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول في الوزارة إن رحيل روزنشتاين ليس مرتبطاً بالمزاعم المتجددة بأنه كان يدرس ارتداء جهاز تنصت خلال اجتماعاته مع ترامب ويعتزم استخدام المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس من منصبه.

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وفي مايو أيار 2017 عين روزنشتاين المحقق الخاص مولر للتحقيق في صلات بين حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وموسكو. ولا يزال التحقيق مستمراً.

واتخذ روزنشتاين، الجمهوري، هذا القرار لأن رئيسه آنذاك، وزير العدل السابق جيف سيشنز الذي كان من أنصار ترامب خلال حملة 2016، تنحى عن التحقيق في المسألة.