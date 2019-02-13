شاهد.. وقفة حداد في كراكاس على أرواح طلاب قتلوا خلال السنوات الماضية

بعد يوم من مظاهرات عارمة في فنزويلا، نفذ مجموعة من الشباب وقفة حداد في كراكاس مساء الثلاثاء، لتأبين طلاب قتلوا خلال الاحتجاجات في البلد خلال السنوات الماضية.

وحمل المشاركون شموعا وأعلاما ويافطات، لتأبين الضحايا.

الطالب ألفريدو غارسيا:"اليوم مشينا عبر طرقات فنزويلا، الليلة سنقف 12 ساعة مع كامل المجتمع المدني للتضامن مع أرواح اخوتنا، الذين قد لا يكونون معنا جسديا، لكنهم في قلوبنا".

وخرج يوم الثلاثاء عشرات الآلاف من الفنزويليين للتظاهر في الشوارع، مطالبين الرئيس نيكولاس مادورو بدخول المساعدات الغذائية والدوائية للبلد.

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ويمنع مادورو دخول المساعدات ويندد بذلك باعتباره مسرحية من تدبير الولايات المتحدة لتقويض حكومته وإسقاطها ويطالب واشنطن بدلا من ذلك برفع العقوبات الاقتصادية.

وخرجت مظاهرات صغيرة للمعارضة عند حدود فنزويلا مع كولومبيا وفي بلدة أورينا المقابلة لمدينة كوكوتا الكولومبية ارتدى مئات الأشخاص ملابس بيضاء ورقصوا في الشوارع وكانوا يلوحون بالأعلام ويرددون هتافات مناهضة لكبار المسؤولين بالحكومة.

وقال قائد المعارضة خوان غوايدو بأنه سيصدر أمرا مباشرا للقوات المسلحة للسماح بدخول هذه المساعدات، ومع العلم أنه ليس هنالك مؤشرات بأن الجيش سيرفض اطاعة أوامر مادورو.