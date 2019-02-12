غوايدو يسعى لوصل حبل الود بين فنزويلا وإسرائيل

قال خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا لفنزويلا إنه يعمل على إصلاح العلاقات مع إسرائيل التي قطعتها كراكاس قبل عقد من الزمان تضامنا مع الفلسطينيين.

وإسرائيل من بين القوى المتحالفة مع الولايات المتحدة التي دعمت غوايدو بعد أن أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا الشهر الماضي في صراع على السلطة مع الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي انزلقت البلاد تحت قيادته إلى الفقر.

وقال غوايدو في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هيوم اليومية "يسعدني أن أعلن أن عملية إرساء العلاقات مع إسرائيل بلغت ذروتها".

وتابع أن إعلانا رسميا عن إعادة العلاقات مع إسرائيل وفتح سفارة جديدة لفنزويلا هناك سيحدث "في الوقت المناسب".

وكان الرئيس السابق هوغو تشافيز قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب حرب غزة عام 2008-2009 وعزز العلاقات مع الفلسطينيين وكذلك مع إيران عدو إسرائيل اللدود. وقال زعماء إسرائيليون إن وضع كراكاس يشجع على رحيل اليهود الفنزويليين.

وقال غوايدو في المقابلة "هذه الجالية (اليهودية) نشطة للغاية وناجحة وساهمت بشكل كبير في مجتمعنا".

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