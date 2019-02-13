على خلفية تصريحاتها بشأن إسرائيل.. حرب كلامية بين ترامب وإلهان عمر على تويتر

في ردها على مطالبة الرئيس الأمريكي لها بالاستقالة، هاجمت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر دونالد ترامب، قائلة إنه "لطالما تاجر بالكراهية".

وفي تغريدة نشرتها على تويتر، قالت إلهان: "لطالما تاجرتَ (لترامب) بالكراهية، طوال حياتك، ضد اليهود والمسلمين والسكان الأصليين والمهاجرين والسود، وغير ذلك الكثير".

وأضافت في تغريدتها: "لقد تعلمتُ من ناس يتأثرون بكلماتي، فمتى تتعلم أنت؟".

تغريدة إلهان عمر

"أعتقد أن عليها أن تخجل من نفسها.."

وفي وقت سابق، وعلى خلفية نشرها تغريدات هاجمت فيها عمر إسرائيلي والمؤيدين لها في الولايات المتحدة، قال ترامب إنه يعتقد بأنه يجب على النائبة الديمقراطية تقديم استقالتها، بعد إشارتها إلى أن زملاء لها يدعمون إسرائيل ويتقاضون أموالًا منها.

وفي حديث صحفي في البيت الأبيض قال ترامب، الثلاثاء 12 شباط/فبراير: "ليس لمعاداة السامية مكان في الكونغرس الأمريكي"، مضيفا: "أعتقد أن عليها أن تخجل من نفسها، كان تصريحا مروعا ولا أرى اعتذارها كافٍ".

وكانت النائبة من أصل صومالي والتي انتخبت لأول مرة في مجلس النواب الأمريكي في نوفمبر/ تشرين الثاني، انتقدت في تغريدتين في نهاية الأسبوع الماضي لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية _الأمريكية "أيباك"، ما أثار موجة من الغضب من قبل المشرعين من كلا الحزبين.

وعلقت عمر بعد أن انتقدها أحد مستخدمي تويتر أن الأمر كله يتعلق ببنجامين في إشارة الى ورقة المئة دولار التي تحمل رسم الرئيس الأميركي بنجامين فرانكلين، معلنة أن "أيباك" تدفع الأموال للسياسيين الأميركيين ليؤيدوا إسرائيل.

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موجة من الغضب، داخل الكونغرس الأمريكي من مواقف عمر

مواقف عمر التي اعتبرت معادية للسامية أثارت موجة من الغضب داخل الكونغرس الأمريكي، ووجه الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء سهام النقد لها بسبب ما كتبته.

وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس ان اعتذار عمر غير كاف، وقال "معاداة السامية ليس لها مكان في الكونغرس الأمريكي،لا يجب فقط التنديد بأولئك الذين يعادون السامية بل يجب أن يتحملوا النتائج المترتبة على كلماتهم".

من جانبه، أعلن السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ على تويتر "استخدام النائبة لقوالب معادية للسامية مهين وغير مسؤول".

ونددت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وغيرها من الزعماء الديمقراطيين في المجلس بتصريحات النائبة في وقت سابق وطالبوها بالاعتذار وقالوا إنه يتعين التصدي لمعاداة السامية واستنكارها.

النائبة الديمقراطية تقدم اعتذارها :

الأمر الذي أجبر عمر للاعتذار، وأصدرت بيان عبر تويتر قالت فيه أن "معاداة السامية حقيقية وأنا ممتنة للحلفاء والزملاء اليهود الذين يطلعونني على التاريخ المؤلم للأفكار المعادية للسامية"، مضيفة "لم يكن في نيتي أبدا إزعاج الناخبين أو الأمريكيين اليهود ككل" وقالت إنها تعتذر "على نحو لا لبس فيه".

وقبل أسبوعين، اضطرت أيضا للاعتذار في سلسلة على تويتر على موقف كانت انتقدت فيه إسرائيل خلال حربها على غزة منذ ست سنوات، وقالت أنها "نوّمت العالم مغناطيسيا" ووصفت ما قامت به تل أبيب بالعمل "الشرير".

وقالت النائبة الشابة التي جاءت إلى أمريكا من مخيم لجوء في كينيا إنها لم تكن تظن أن كلماتها قد تجرح الشعب اليهودي.