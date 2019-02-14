القطرية تتجه إلى إحالة إيرباص A380 للتقاعد واستبدالها ببوينغ 777X

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن شركته بصدد الاستغناء عن أسطولها الكامل من طائرات إيرباص A380 بحلول عام 2024 واستبدالها بطائرات بوينغ 777X.

وجاء إعلان الباكر قبيل إعلان إيرباص عن توقفها إنتاج الطائرات من طراز A380 بعد تسليمها آخر طائرة تعاقدت على بيعها عام 2021.

وقال الباكر في حديث خاص لموقع Aviation Analyst: "سنحيل طائرات إيرباص A380 للتقاعد في ذكرى مرور عشر سنوات (على شرائها): ستحل طائرات بوينغ 777X محل إيرباص في الرحلات المتجهة إلى أستراليا وسنكون أحد مشغلين إطلاق هذا الطراز من بوينغ ولكننا لن نكون مشغل الإطلاق الأوحد لها".

واعتمدت الخطوط القطرية على تسيير عشر طائرات إيرباص A380 منذ عام 2014 لرحلات متجهة إلى لندن وسيدني وملبورن وقوانغتشو الصينية.

وتمتلك طائرات بوينغ 777X قدرات ممتازة تصل إلى 8000 نانومتر وعلى الرغم من قلة قدرتها الاستيعابية للركاب إلا أنها تعتبر بديلاً مناسباً لطائرات إيرباص A380 في رحلات المسافات الطويلة دون توقف.

وشكلت طائرات إيرباص A380 قمة التكنولوجية في هندسة الطيران إلا أنها مؤخراَ صارت تعتبر طائرات ضخمة وقديمة وغير فعالة مما دفع بعض شركات الطيران إلى إلغاء التعاقدات عليها وهو ما ساهم في قرار شركة إيرباص بإعلان التوقف عن إنتاجها.

توقف الإنتاج

وأعلنت إيرباص الأوروبية يوم الخميس عن خطط لوقف إنتاج الطائرة العملاقة ايه380، متخلية بذلك عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والشعرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصا في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينج لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلا جديدا من الطائرات الأصغر والأسرع.

وقالت إيرباص في بيان إن آخر طائرة ايه380 ستُسلم في 2021.

وتأكيدا للتغيير الذي ذكرته رويترز أولا، قالت إيرباص إن طيران الإمارات، أكبر مشتر للطائرة ايه380، قررت خفض طلبيات شرائها للطائرة العملاقة لتطلب شراء 70 طائرة من الطرازين الأصغر ايه350 وايه330-نيو.

وقالت الشركة الأوروبية إنها ستدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة بشأن الوظائف المحتمل تأثرها والتي ستدور بين ثلاثة آلاف وثلاثة آلاف وخمسمئة وظيفة.

وستنتج إيرباص 17 طائرة إضافية بما في ذلك 14 لطيران الإمارات وثلاث طائرات لشركة ايه.ان.ايه للطيران اليابانية.

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