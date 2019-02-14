مكافحة الجريمة والطاقة والتجارة أبرز الاتفاقات الموقعة بين المغرب وإسبانيا

وقع المغرب وإسبانيا اتفاقات حول مكافحة الجريمة والطاقة والتجارة وشراكات أخرى، أثناء زيارة قام بها الملك فيليب السادس وقرينته ليتيثيا إلى الرباط.

ويزور الملك والملكة المغرب للمرة الثانية منذ تولي فيليب العرش في العام 2014.

ودشنت الدولتان أيضا مجلسا اقتصاديا للمزيد من تعزيز التعاون، واتفقا على تسهيل التجارة وتدفق المسافرين من خلال مضيق جبل طارق.

وإسبانيا هي أكبر شريك تجاري للمغرب، وتشترك الدولتان في علاقات دبلوماسية وثيقة مع اهتمام كبير بالقضايا الأمنية والهجرة.

وسيتوجه الملك والملكة عائدين إلى إسبانيا الليلة، بعد حفل عشاء يقيمه العاهل المغربي محمد السادس على شرفهما.

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