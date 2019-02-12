اتفاقية أوروبية مغربية لتأييد مصائد أسماك في مياه الصحراء الغربية

أيد البرلمان الأوروبي اتفاقية مصائد الأسماك مع المغرب والتي تشمل المياه قبالة الأراضي المتنازع عليها من الصحراء الغربية التي تطالب بها الرباط.

وافق البرلمان في ستراسبورغ على الاتفاقية بأغلبية 415 صوتا مقابل 189 صوتا وامتناع 49 عضوا عن التصويت.

وتعتبر حكومة المغرب الصحراء الغربية الشاسعة بما فيها من أرض صيد غنية بأنها "أقاليمه الجنوبية"، وترفض أي شيء يعتبر تهديدا لوحدتها الإقليمية.

وأبدت حركة جبهة البوليساريو للاستقلال في الصحراء الغربية رفضها لهذا الاتفاق.

ستتمكن 130 سفينة تابعة للاتحاد الأوروبي من صيد أسماك التونة والسردين والماكريل والأنشوجة قبالة المغرب والصحراء الغربية وسيدفع الاتحاد الأوروبي 208 ملايين يورو (235 مليون دولار) على مدى أربع سنوات لدعم قطاع المصايد المحلي.

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