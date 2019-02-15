مصر تتحفظ على أموال 614 شخصاً بتهمة تمويل الإخوان المسلمين

نقلت صحيفة الأهرام المصرية عن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أنها حكمت بالتحفظ على أموال 614 شخصاً و268 كياناً اقتصادياً و30 مستشفى وشركة للأدوية بتهمة انتمائهم أو تمويلهم جماعة "الإخوان المسلمين" التي تعتبرها مصر جماعة إرهابية منذ عام 2013.

القرار الصادر عن المحكمة في 3 ديسمبر - كانون الأول من العام الماضي تم الإعلان عنه يوم الخميس، ويفضي بنقل جميع الأموال المتحفظ عليها إلى خزينة الدولة فورا، عملا بقانون وضع عام 2018 الذي يتيح للدولة التحفظ والتصرف بأموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن المحكمة نص حكمها كالتلي: "نأمر بالتحفظ على كل الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكل الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة للمائتين وثمانية وستين شخصا والكيانات والشركات لدى كل البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها".

ويواجه أكثر من 700 متهم أحكام تتعلق بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، كما صدر العام الماضي قرار بإعدام 75 شخصاً منهم.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن مصر أعدمت ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب تعذيب وضرب لانتزاع اعترافات منهم.

للمزيد على يورونيوز: