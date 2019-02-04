محكمة عسكرية مصرية تحيل أوراق 8 للمفتي في محاولة اغتيال السيسي

قال مصدران أحدهما قضائي والآخر عسكري إن محكمة عسكرية مصرية أحالت يوم الاثنين أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم في قضية محاولة لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف.

وقال المصدر القضائي إن المحكمة حددت جلسة السادس من مارس آذار للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهما وأنها اشتملت أيضا على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء المضطربة.

وعقدت المحكمة العسكرية جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية إن محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودية السابق جرت في مكة في عام 2014.

وقال المصدر العسكري إن الحكم صدر في القضية رقم 148 جنايات عسكرية، في إشارة إلى قضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي السابق وكذلك اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وتشير أوراق القضية أيضا بحسب التقارير الإعلامية المصرية إلى تهم أخرى تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء ومهاجمتها بقذائف الهاون عدة مرات بجانب هجمات أخرى في نفس المحافظة.

وتعني إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي أن باقي المتهمين سيعاقبون بالسجن أو ينالون البراءة.

ومن حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا.