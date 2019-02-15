البابا فرنسيس يندد بعدم المساواة في الغذاء في العالم

ندد البابا فرنسيس بالاختلاف الجائر في قدرة الناس في أنحاء العالم على الحصول على الطعام ووصفه بأنه شيء "فاسد" ويهدد بكارثة للإنسانية ما لم يتم علاجه.

وأضاف البابا الأرجنتيني الذي يبلغ من العمر 81 عاما "قلة يملكون الكثير جدا وكثيرون يملكون الفتات". وتتمتع آراء البابا فرنسيس عن الفقر والعدالة الاجتماعية باحترام كبير على مستوى العالم.

وجاءت تصريحات زعيم الكنيسة الكاثوليكية خلال زيارة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، التي تتخذ من روما مقرا لها، لحضور جلسة لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهي وكالة شقيقة للمنظمة.

وقال البابا فرنسيس، الذي كثيرا ما يدعم أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتصدي للجوع وتغير المناخ، "كثيرون لا يملكون طعاما وهائمون بينما تغرق القلة فيما يزيد على حاجتها".

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وأضاف "هذا الاتجاه الفاسد من عدم المساواة كارثي لمستقبل الإنسانية".

وفي كلمات رددت صدى حركات احتجاج لمواطنين عاديين في أنحاء العالم، عبر البابا فرنسيس عن أسفه لتباطؤ وتيرة تراجع الفقر المدقع بينما "يزيد تركز الثروات في أيدي قلة".

وقال عن أكثر من يعانون الحرمان في العالم "إنهم يعيشون في ظروف هشة... الهواء فاسد والمصادر الطبيعية مستنزفة والأنهار ملوثة والتربة حمضية".

وأضاف البابا، الذي التقى أيضا ممثلين عن السكان الأصليين، إنها "مفارقة" أن يعيش كثيرون من بين 820 مليون شخص يعانون الجوع وسوء التغذية في مناطق ريفية تنتج معظم الغذاء. وقال إن النزوح الجماعي من المناطق الريفية إلى الحضر يثير القلق.