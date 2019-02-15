أرامكو تعلن عن الإغلاق الجزئي لحقل السفانية بسبب عطل كهربائي

قال مصدر مطلع اليوم الجمعة إن أرامكو السعودية أغلقت جزئيا حقل نفط السفانية البحري بعدما أتلفت مرساة سفينة كابل كهرباء رئيسيا.

وذكر المصدر أن الإغلاق حدث قبل نحو أسبوعين، مضيفا أن عمليات الإصلاح تحرز تقدما. وقال إن الوضع "تحت السيطرة".

وقالت أرامكو في بيان إن جميع منشآتها وعملياتها، بما في ذلك حقل السفانية البحري، آمنة وطبيعية.

وكانت انرجي انتليجنس أول من كشف عن الحادث.

والسفانية أكبر حقل نفط بحري في العالم وتتجاوز طاقته الانتاجية مليون برميل يوميا.

وبلغت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، بدعم من خفض في الإنتاج بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والإغلاق الجزئي لحقل النفط السعودي.

وارتفع برنت لما يصل إلى 65.10 دولار، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولارا هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.87 دولارا بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، بارتفاع بنحو 0.4 بالمئة عن التسوية السابقة.

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