روسيا تنوي زيادة استثماراتها المباشرة في السعودية

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي يوم الأربعاء إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات الاستثمار مع المملكة العربية السعودية.

والتقى كيريل ديمترييف رئيس الصندوق السيادي بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح ومسؤولين سعوديين آخرين في الرياض لمناقشة مشروعات في قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات والكيماويات الغازية وخدمات حقول النفط، بالإضافة إلى مجالات أخرى وفقا لما ذكره الصندوق في بيان.

وكان الصندوق قال الشهر الماضي إنه يدرس الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال القطبي التابع لنوفاتك الروسية مع شركة أرامكو السعودية.

وقال الفالح يوم الأربعاء إن أرامكو جادة بشأن شراء حصة في المشروع، لكنه أشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر أو شروط الصفقة.

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