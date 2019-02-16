قائد الحرس الثوري يتوعد السعودية والإمارات

حذر الميجر جنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني السعودية والإمارات من احتمال تعرضهما "لإجراءات انتقامية" قائلا إنهما تدعمان الجماعات السنية المتشددة التي هاجمت قوات الأمن الإيرانية، وهو ما تنفيه السعودية والإمارات.

وقال جعفري للتلفزيون الإيراني "إنهم (المهاجمون) مدعومون من دول رجعية في المنطقة، السعوديون والإماراتيون، وبأوامر من الإسرائيليين والأمريكيين... وسنتخذ بالتأكيد إجراءات انتقامية".

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران حثت جارتها باكستان اليوم السبت على ملاحقة متشددين قتلوا 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجوم قرب الحدود وإلا شنت طهران عملا عسكريا "لمعاقبة الإرهابيين".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن جعفري قوله "إذا لم تضطلع باكستان بمسؤولياتها فإن إيران تحتفظ بالحق في مواجهة التهديدات على حدودها... استنادا إلى القانون الدولي وسترد لمعاقبة الإرهابيين".

وقتل انتحاري 27 عضوا في الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء في منطقة بجنوب شرق إيران حيث تتعرض قوات الأمن لهجمات متزايدة يشنها متشددون من الأقلية السنية في البلاد.

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وأعلنت جماعة جيش العدل السنية، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشة أفضل لأقلية البلوخ العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقول السلطات الإيرانية إن الجماعات المتشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان ودعت إسلام اباد مرارا لملاحقتها.

وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر في المنطقة بعد حضور إسرائيل ودول خليجية عربية قمة قبل أيام في العاصمة البولندية وارسو حيث عبرت الولايات المتحدة عن أملها في زيادة الضغط على إيران.