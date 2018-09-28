إيران اليوم.. تحذير للسعودية والإمارات وتهديد للقواعد الأمريكية

قال رجل دين إيراني كبير يوم الجمعة إن القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون آمنة إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران، في الوقت الذي طالب الحرس الثوري الإيراني السعودية والإمارات بالتزام الخطوط الحمراء.
ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله في خطبة الجمعة في طهران "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة".
ولم يخض في التفاصيل لكن طهران حذرت واشنطن في الماضي من أي مواجهة عسكرية.
وطالب الحرس الثوري الإيراني السعودية والإمارات باحترام "خطوط إيران الحمراء" وإلا فعليهما تحمل العواقب، وذلك في وقت تزيد فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون الضغط على طهران لتحد من نفوذها الإقليمي.
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وتتهم طهران كلا من السعودية والإمارات بتمويل خمسة مسلحين هاجموا عرضا عسكريا في جنوب غرب إيران يوم السبت الماضي مما أسفر عن مقتل 25 شخصا بينهم 12 من الحرس الثوري. وتنفي الدولتان أي دور لهما في الهجوم.
ونقلت وكالة فارس عن البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري قوله "إذا تجاوزتم خطوطنا الحمراء فسنتجاوز بالتأكيد خطوطكم الحمراء. تعرفون العاصفة التي يمكن أن تثيرها الأمة الإيرانية".
وقال سلامي في كلمة شديدة اللهجة أمام جمع من المصلين في طهران "كفوا عن تدبير المؤامرات وإثارة التوترات. لستم من لا يقهر. أنتم تعيشون في بيت من زجاج وليس بمقدوركم تحمل انتقام الأمة الإيرانية... ولقد تحلينا بضبط النفس".
وطالب الأمريكيين بأن "يوقفوا دهم الإرهابيين وإلا سيدفعون الثمن".
واتهمت إيران الولايات المتحدة بدعم المسلحين الذين نفذوا هجوم السبت الماضي. ونفت واشنطن أي علم مسبق لها بالهجوم، وتعهد الحرس الثوري يوم الأحد بانتقام "لا ينسى".