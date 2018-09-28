إيران اليوم.. تحذير للسعودية والإمارات وتهديد للقواعد الأمريكية

قال رجل دين إيراني كبير يوم الجمعة إن القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون آمنة إذا ما سعت واشنطن لمواجهة مع طهران، في الوقت الذي طالب الحرس الثوري الإيراني السعودية والإمارات بالتزام الخطوط الحمراء.

ونقلت وكالة ميزان للأنباء عن آية الله محمد علي موحدي كرماني قوله في خطبة الجمعة في طهران "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ فلن تظل قواعدها حول إيران آمنة".