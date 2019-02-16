هل ستتمكن أمريكا من مصادرة أموال "إل تشابو" لبناء جدار ترامب؟

بعد أن أصدرت محكمة بروكلين الأميركية حكماً بالسجن المؤبد على تاجر المخدرات الشهير "إل تشابو"، خرجت أصوات العديد من المحافظين تطالب بمصادرة أمواله لتسديد ثمن الجدار الفاصل بين الحدود الأميركية والمكسيكية.

هذا الأمر ليس سهلاً، فالمسؤولون الفيدراليون لا يمكنهم معرفة قيمة المبلغ الذي يمتلكه خواكين غوزمان الشهير بـ"إل تشابو"، أو حتى كيف يمكنهم الحصول عليه.

لكن المدعي العام الفيدرالي السابق دانكن ليفين لا يعتقد أن "ملك المخدرات" كما يطلق على غوزمان يملك 14 مليار دولار، وإن كان يملك المبلغ فمن الصعب وضع اليد عليه.

من جهته، تعهد السيناتور الجمهوري تيد كروز بتقديم مشروع قانون يحمل اسم "إل تشابو"، وقال في إحدى لقاءاته المتلفزة إنه اقترح ذلك منذ أكثر من عام حين كان يناقش الكونغرس تكلفة الجدار الذي يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بنائه، والذي تقدر بـ14 مليار دولار.

بدوره، يرى محامي الدفاع جيفري ليشتمان أن أموال موكله مبالغ فيها. ونقل عند أحد الشهود قوله إن غوزمان كان خلال هروبه مديوناً بما يوازي 20 مليون دولار وكان يتنقل خفية قبل عشر سنوات. وأضاف المحامي "فكرة أن غوزمان ملياردير هي فكرة وهمية وأن مبلغ 14 مليار هو رقم خيالي ليس فقط في كيفية جمعه له وانما أيضاً في كيفية الحصول عليه".

كل هذه القضية لن يتمكن أحد من البت بها لحجز المال سوى قاضي المقاطعة برايان كوغان.

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