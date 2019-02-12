إدانة أكبر قطب للمخدرات بالمكسيك "إل تشابو" في الولايات المتحدة

أدين في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أكبر تاجر مخدرات في المكسيك، خواكين "إل تشابو" غوزمان، في إدارة عملية تهريب على نطاق صناعي بعد محاكمة استمرت ثلاثة أشهر، كانت مليئة بحكايات على غرار قصص هوليوود عن أعمال قتل مروعة ورشاوٍ سياسية وكوكايين مخبأ في علب الفلفل الحار (هالبينيو) وأسلحة مرصعة بالمجوهرات وهروب عار مع عشيقته عبر نفق.

واجه غوزمان البالغ من العمر 61 اتهامات بالإتجار بالمخدرات والتآمر يمكن أن تضعه خلف القضبان لعقود في سجن أمريكي شديد الحراسة تم اختياره لإحباط هجوم آخر ضمن عمليات هروب أحرجت بلده الأصلي.

توصل المحلفون في نيويورك، والذين تم الحفاظ على سرية هوياتهم، إلى الإدانة بعد مداولات استمرت ستة أيام في القضية الواسعة، بعد فرز ما وصفته السلطات بـ "سيل" من الأدلة التي تم جمعها منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، والتي أفادت بأن غوزمان وعصابته "سينالوا" جنوا المليارات من الأرباح عن طريق تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين والماريجوانا في الولايات المتحدة.

أظهرت الأدلة أن المخدرات تصل إلى الولايات المتحدة من خلال أنفاق سرية أو مخبأة في شاحنات صهريج، أو في عربات لنقل الركاب وعربات السكك الحديدية التي تمر عبر نقاط الدخول المشروعة، ما يوحي بأن الجدار الحدودي لن يكون مصدر قلق كبيرا.

قضية المدعي العام ضد غوزمان (قصير القامة)، شملت شهادات عدد من التائبين مع شهود آخرين.

كان بين هؤلاء مساعدان لغوزمان في "سينالوا"، وهما خبير في تشفير الكمبيوتر ومورّد كوكايين كولومبي خضع لجراحة تجميلية بالغة من أجل إخفاء هويته.

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