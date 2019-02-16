رجال دين مسيحيون ومسلمون يدعون إلى إعادة بناء كنيسة في قبرص

دعا رجال دين مسيحيون ومسلمون في جزيرة قبرص المنقسمة عرقيا إلى التعجيل بإعادة بناء كنيسة تعود إلى القرن الخامس عشر وتقع دخل المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة بالعاصمة نيقوسيا، وذلك بعد انهيار جزء منها.

وجدد كبير الأساقفة الأرثوذكس خريسوستوموس الثاني والمفتي طالب أتالاي وقادة الكنائس المارونية والأرمينية واللاتينية، اليوم الجمعة، المناشدة المشتركة من أجل إعادة بناء كنيسة القديس جيمس وكنيسة القديس جورج المجاورة التي تعود إلى القرن السابع عشر.

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وقال رجال الدين إنهم "متحدون كأشقاء" لضمان حماية جميع دور العبادة.

تقع الكنيستان في منطقة متنازع عليها داخل المنطقة العازلة، حيث يقيد دخول أطقم العمل.

وقد عبر رجال الدين عن أملهم في إحراز تقدم لدى لقاء زعيمي القبارصة الأتراك واليونانيين في وقت لاحق من الشهر الجاري.