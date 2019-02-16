تأجيل اجتماع لبحث تعديلات دستورية في السودان تتيح للبشير الترشح لفترة أخرى

قالت وكالة السودان للأنباء إن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد بما يسمح للرئيس عمر البشير بالترشح لفترة أخرى قررت يوم السبت تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى.

وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول على حكم البشير المستمر منذ نحو 30 عاما وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن "ارتباطات طارئة خاصة" هي السبب في تأجيل الاجتماع لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.

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كانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من بدء الاحتجاجات وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل / نيسان، حيث من المتوقع إجراء انتخابات في ربيع عام 2020.

وجاء البشير، وهو قائد سابق في الجيش، إلى السلطة بعد انقلاب عسكري. وفاز بالانتخابات عامي 2010 و2015 بعد تعديل الدستور في أعقاب اتفاق السلام مع المتمردين الجنوبيين الذين انفصلوا لتأسيس دولة جنوب السودان.

ويواجه البشير حاليا معارضة لحكمه على نحو لم يسبق له مثيل حيث يتظاهر المئات في الشوارع بشكل شبه يومي.