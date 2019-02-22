أنباء عن إعلان حالة الطوارئ في السودان وتخلي البشير عن رئاسة الحزب الحاكم

تناقلت مصادر إعلامية يوم الجمعة، نية الرئيس البشير إعلان حالة الطوارئ، وحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات، وإعفاء حكام الولايات من مناصبهم، وتعليق التعديلات الدستورية، وعدم نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتنازله عن رئاسة الحزب الحاكم، وألمحت إلى أنه قد يعلن نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.

المصادر نقلت على لسان مدير المخابرات السوداني صلاح عبدالله قوش قوله إن البشير سيحل الحكومتين المركزية والولايات، كما سيوقف اجراءات تعديل الدستور، التي تخوله الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

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ومن المتوقع أن يلقي الرئيس البشير خطابا اليوم، في محاولة لتخفيف حدة الاضطرابات، واحتواء المتظاهرين الذين خرجوا مطالبين بإسقاطه، منذ ديسمبر الماضي، بعد أن خرجوا منددين بالأوضاع الاقتصادية المتردية، وهو ما أسفر عن سقوط حوالي 50 قتيلا.

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