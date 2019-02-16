شاهد: مسار للتزلج من نوع جديد ودون الحاجة للثلج وسط كوبنهاغن

اختبر سكان العاصمة الدنماركية كوبنهاغن مساراً جديداً للتزلج. لكن هذا المسار لا يغطيه الثلج، وانما مادة تسمح بالانزلاق تماماً كما لو أنها ثلج. وقد تم تقسيمه الى ثلاث منحدرات إضافة الى حائط للتسلق طوله 80 متراً.

مشروع ترفيهي من نوع جديد سيسمح لسكان العاصمة بالتزلج وسط المدينة وقرب منازلهم دون الحاجة للانتقال إلى الجبال.

وقد قرر المسؤولون عنه افتتاحه خلال يومين تزامناً مع العطلة المدرسية الشتوية.

والملفت أن هذا المسار يرتفع عن الأرض 85 متراً. إنه موجود على سطح مصنع لحرق النفايات لا تنبعث منه مواد سامة. ويؤمن التدفئة والكهرباء لحوالي 150 ألف أسرة في العاصمة كوبنهاغن منذ العام 1970.

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