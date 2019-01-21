شاهد: كاميرا سائحة إسرائيلية تتزلج على سفح الجولان ترصد إطلاق صواريخ عبر الحدود

التقطت سائحة إسرائيلية مقاطع لاعتراض نظام القبة الحديدية لصاروخ أطلق من سوريا. ويظهر المقطع المصور يوم الأحد 20 كانون الثاني (يناير) آثار الدخان فوق منتجع جبل الشيخ، بعد تفعيل القبة الحديدية ضد صاروخ أرض-جو أطلقته القوات الإيرانية المتمركزة في سوريا باتجاه إسرائيل.

وتم تصوير اللقطات من كاميرا مثبتة على خوذة لسيدة تتزلج أسفل الجبل، وصواريخ أطلقت من نظام القبة الحديدية عن بعد، وآثار الدخان في السماء، وصوت بالعبرية "لا أصدق أنني صورت هذا".

جاء ذلك بعد قليل من إعلان دمشق أنها أحبطت ضربة جوية إسرائيلية في جنوبها، وقال مصدر رسمي لوكالة سانا للأنباء "وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه".

وقال الجيش الإسرائيلي الاثنين إن طائراته قصفت أهدافاً إيرانية في سوريا، بينهما مستودعات لتخزين الذخيرة، وموقع استخباراتي بمحيط مطار دمشق الدولي ومعسكر للتدريب العسكري رداً على إطلاق الصاروخ.

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كما أعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً أن منتجع التزلج أغلق يوم الاثنين.

وهزت الانفجارات المدوية أرجاء دمشق على مدى ساعة في عملية عسكرية لليلة الثانية على التوالي.

جاء ذلك بعد قليل من إعلان دمشق أنها أحبطت ضربة جوية إسرائيلية في جنوبها، وهو ما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق عليه.