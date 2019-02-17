شاهد: الرئيس الإيراني يدشن غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز

دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

جرت مراسم التدشين في مدينة بندر لنكه الساحلية في جنوب البلاد.

وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية الناطقة باللغة الانجليزية أن الغواصة (فاتح) "تزن 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة، بما في ذلك الطوربيدات والألغام البحرية وصواريخ كروز التي يمكن إطلاقها من تحت الماء".

ومنذ عام 1992، طورت إيران صناعة دفاع محلية تنتج أسلحة خفيفة وثقيلة تتراوح بين قذائف الهاون والطوربيدات وبين الدبابات والغواصات، في مواجهة الضغوط والحظر الدولي الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.

الغواصة فاتح مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وقادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وفي العام الماضي دشنت البحرية الإيرانية مدمرة مصنوعة محلياً تقول وسائل إعلام حكومية إنها قادرة على التخفي من أجهزة الرادار.

في حين فشلت البلاد بإطلاق قمرين صناعيين مؤخراً وسط خشية اسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى من استخدام إيران لبرنامجها الفضائي لتطوير برنامجها للصواريخ البالستية.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى عالمية في مايو أيار وأعاد فرض العقوبات على طهران.

وقال إن الاتفاق معيب لأنه لم يشمل تقييد تطوير إيران لصواريخ باليستية أو دعمها لوكلاء في سوريا واليمن ولبنان والعراق.

للمزيد على يورونيوز:

روحاني: أعداؤنا أمريكا وإسرائيل ومستعدون لتحسين العلاقات مع دول الخليج

إيران ترفض اتهامات نائب الرئيس الأمريكي لها بمعاداة السامية

خلاف بين بنس وميركل حول إيران