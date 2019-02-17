مذكرة تفاهم بين شركة سعودية ونافال الفرنسية لتصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة

وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال الفرنسية اليوم الأحد لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية.

وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إن المجموعتين تعتزمان تصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة.

وستحوز السعودية للصناعات العسكرية، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2017، حصة 51 بالمئة من المشروع المشترك.

وقال شوير "من خلال أنشطة التصميم والتشييد والصيانة سيساهم المشروع المشترك بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية الملكية السعودية".

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