شاهد: سنافر ألمانيا يحطمون رقماً قياسياً ويدخلون غينيس

حطم ما يقرب من 3000 سنفور، الرقم القياسي العالمي لأكبر اجتماع للسنافر على الإطلاق في قرية ألمانية صغيرة بالقرب من الحدود السويسرية.

وتم إحصاء 2762 شخصاً بوجوه وبشرة مطلية باللون الأزرق وملابس بيضاء وزرقاء في مدينة لاوشرينغن بجنوب ألمانيا ليحطموا رقماً جديداً في موسوعة غينيس في مدينة لاوشرينجن بجنوب ألمانيا.

وأرتدى الحضور زي بابا سنفور وسنفورة وباقي شخصيات السلسلة الكرتونية البلجيكية الشهيرة، وذلك في غياب تام لشخصية شرشبيل الشريرة.

ويتفوق هذا الرقم على الرقم القياسي السابق الذي بلغ 2510 سنفورا في ويلز عام 2009.

وبعد 50 عاماً على وجودهم لا زال السنافر يجذبون الأطفال حتى يومنا هذا، بامبراطورية تجارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 8 مليارات دولار، وسلسلة رسوم متحركة مدبلجة بنحو 30 لغة ولا تزال تبث على ما يقرب من 120 قناة تلفزيونية في جميع أنحاء العالم.

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