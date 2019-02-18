شاهد: أعمال عنف تفسد أجواء نهائي كأس غوانابارا البرازيلي

اندلعت أعمال عنف خارج استاد ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، ما أفسد أجواء مباراة ضمت الفريقين الكبيرين فاسكو دا غاما وفلومينينسي على نهائي كأس غوانابارا.

وقد تم السماح لبعض أنصار النادي فقط بالدخول إلى الملعب في منتصف المباراة التي جرت يوم الأحد، بعد أن رفع القاضي حظراً سابقاً جاء في أعقاب عدم اتفاق الطرفين على تحديد نهاية المساحة المخصصة لأنصارهم على المدرجات.

وبعد صدور الحكم الأولي للقاضي، توقف فلومينينسي عن بيع التذاكر وأخبر مناصريه بعدم الحضور.

لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد بعض أنصار فاسكو دا غاما الذين تجمعوا في الخارج على أمل السماح لهم بالدخول، فأصيب عدة اشخاص.

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تم فتح بوابات الملعب في وقت لاحق (حوالي الدقيقة الثلاثين)، مما سمح لآلاف من مشجعي فاسكو بالدخول مع بعض عشاق فلومينينسي.

اللقاء انتهى بأن ظفر فاسكو دا غاما بديربي بعد فوزه بهدف نظيف سجله سجله دانيلو بارسيلوس في الدقيقه 81 من عمر المباراة، ونال كأس ولاية ريو دي جانيرو.