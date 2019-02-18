"العموم البريطاني" يتهم "فيسبوك" بانتهاك قوانين المنافسة وخصوصية البيانات

وجّه نوّابٌ في مجلس العموم البريطاني انتقادات حادة إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تتعلق بما وصفوه انتهاك قوانين المنافسة وخصوصية البيانات، متهمين رئيس مجلس إدارة الموقع مارك زوكربيرج بإزدراء البرلمان البريطاني

وقالت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطانى فى تقرير نشر يوم أمس الأحد، إن مجموعة كيبرة من الرسائل المتداولة في موقع "فيسبوك" التى راجعتها أظهرت أن منصة التواصل الاجتماعى قد انتهكت عن عمد قوانين المنافسة وخصوصية البيانات.

وقالت اللجنة في تقريرها: إن زوكربيرج "قد أظهر ازدراءً للبرلمان بعدم الظهور أمامه أعضائه للإدلاء بشهادته".

وذكر التقرير أن الوثائق بيّنت أن "فيسبوك" أبدى استعداداً لتجاوز إعدادات الخصوصية المتعلقة بمستخدميه من أجل نقل البيانات إلى مطورى التطبيقات، مؤكداً على ضرورة التزام موقع التواصل الاجتماعي بالضوابط التي ينصّ عليها القانون.

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وكانت ألمانيا أمرت شركة فيسبوك قبل عشرة أيام بكبح ممارسات جمع البيانات بعد قرار مفاده أن أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم استغلت هيمنتها على السوق في جمع معلومات بشأن مستخدمين دون علمهم أو موافقتهم.

وقالت "فيسبوك" إنها ستطعن على القرار الذي أصدره المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا والذي جاء تتويجا لتحقيق استمر ثلاث سنوات، وأضافت أن المكتب قلل من حجم المنافسة التي تواجهها وقوض قواعد الخصوصية المطبقة في أوروبا والتي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.

وجاءت النتائج التي خلص إليها المكتب الاتحادي الألماني بعد تدقيق عالمي شديد بشأن فيسبوك بسبب سلسلة ثغرات تتعلق بالخصوصية بينها تسريب بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك وأيضا استخدام مكثف من قوى أجنبية لإعلانات موجهة بهدف التأثير في انتخابات أمريكية.