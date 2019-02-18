الإمارات توقع عقودا بقيمة 1.58 مليار دولار لشراء أسلحة

أعلن العميد ركن محمد خميس الحساني المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" أن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عقودا بقيمة 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) مع شركات دولية يوم الاثنين خلال المعرض العسكري.

وأضاف الحساني إن العقود تشمل صفقة مع شركة رايثيون بقيمة 5.7 مليار درهم. كما وقعت القوات المسلحة الإماراتية عقودا مع شركات محلية قيمتها 1.14 مليار درهم.

وأوضح متحدث باسم المعرض يوم الأحد بأن الإمارات أعلنت عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية قبل تصريحات الحساني بالإعلان عن إجمالي الصفقات اليوم الاثنين.

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