شاهد: طائرات حربية باكستانية ترافق ولي العهد السعودي في جولته الآسيوية

أرسلت باكستان يوم أمس، الأحد، ست طائرات حربية من طراز "جاي أف - 17" و"أف -16 فالكون" لمرافقة طائرة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد دخوله المجال الجوي الباكستاني، في زيارة يقوم بها إلى جنوب آسيا والصين.

ورافقت الطائرات الحربية طائرة ولي العهد إلى العاصمة إسلام أباد.

وأعلنت القوات الجوية الباكستانية في بيان نشرته لاحقاً أن الخطوة التي قامت بها تعتبر "تقليداً فريداً للترحيب برؤوس الدول والحكومات التابعة للدول الصديقة".

وكان ولي العهد السعودي قد وقع على عقود استثمارات بقيمة 20 مليار دولار مع باكستان. وحول العقود المبرمة قال بن سلمان إنها "بداية صلة اقتصادية ستقرّب الحليفين المسلمين التاريخيين أكثر".

طائرات حربية باكستانية مرافقة طائرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رويترز

وكانت السعودية قد ساعدت باكستان في الحفاظ على اقتصادها من خلال دعم احتياطي العملات الأجنبية المتضائل بسرعة، حيث ضخت المملكة نحو 6 مليارات دولار عبر قروض، في الأشهر الأخيرة، ما أعطى لإسلام أباد حيّزاً في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.