شاهد.. 150 مغامرا من 32 دولة يقفزون بالمظلات فوق الأهرامات

في دورته الثانية، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والآثار، انطلقت فعاليات مهرجان مصر الدولي للقفز الحر بالمظلات في منطقة أهرامات الجيزة أمس الإثنين 18 شباط/فبراير، تحت عنوان ” القفز مثل الفراعنة” ” Jump like a pharaoh vol2 “.

ويشارك في هذا الحدث ولمدة يومين، 32 دولة حول العالم ومنها أمريكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، النمسا، النرويج، لوكسمبرغ، هولندا، بلغاريا، السويد، البرازيل وغيرها.

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وأعلنت إدارة المهرجان أن عدد المشاركين في الدورة الثانية للمهرجان هم 150 مشترك ومشتركة من هواة القفز بالمظلات.

وقال إيان هودغكنسون أحد هواة القفز بالمظلات من المملكة المتحدة "بالنسبة لي القفز من فوق واحدة من أكثر الأماكن شهرة في العالم، فرصة تحدث مرة واحدة في العمر، بدأت القفز منذ 27 عاما ولدي ما يقرب 25000 تجربة من القفز بالمظلات، ولكن بالنسبة لي أهرامات الجيزة هي واحدة من الأماكن التي لا تنسى".

من جهتها، قالت المشتركة ميغان أندكسلينغر أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية "المشهد جميل والناس لطفاء، لا يمكن أن نطلب سماء أفضل وأكثر وضوحاً".

في السياق عينه، أعلن المنسق العام للمهرجان مصطفى سعيد أن المهرجان شهد زيادة بنسبة 120٪ بالنسبة لعدد المشاركين مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى أن الحدث يهدف إلى تنشيط السياحة في مصر وخاصة في منطقة الأهرامات.