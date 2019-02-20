كيم جونغ أون قد يسافر آلاف الكيلومترات بالقطار للقاء ترامب في هانوي

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، اليوم، الأربعاء، إن فيتنام تستعد لوصول زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إليها بالقطار لعقد قمته من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وقد يستغرق كيم يومين ونصف اليوم على الأقل لقطع آلاف الكيلومترات بالقطار من بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، إلى فيتنام مروراً بالصين، ما يعني أنه ينبغي أن يبدأ رحلته في غضون أيام حتى يصل في موعد القمة المقرر، وهو 25 فبراير- شباط.

وقال المصدران المطلعان على الترتيبات الأمنية واللوجيستية للقمة إن قطار كيم سيتوقف في محطة دونغ دانغ الحدودية الفيتنامية ثم يقطع مسافة 170 كيلومترا بالسيارة وصولا إلى هانوي.

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من ناحية أخرى قالت ثلاثة مصادر على دراية مباشرة بالاستعدادات لرويترز إن الموقع المفضل لعقد القمة بين كيم وترامب يومي 27 و28 فبراير- شباط هو دار الضيافة الحكومية التي تعود لعصر الاستعمار وتقع في وسط هانوي.

وأوضحت المصادر الخمسة التي تحدثت مع رويترز أن هذه الخطط قد تتغير.