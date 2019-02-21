ببغاء إفريقي ينتظر مالكه في مطار دبلن

أمسك موظفو مطار العاصمة الإيرلندية دبلن بببغاء رمادي أفريقي أثناء عملية تفتيش المدرجات، أطلقت إدارة المطار على إثر ذلك إعلاناً عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتسليم الببغاء لمالكه.

ويعتبر العلماء أن الببغاء الرمادي الأفريقي واحد من أذكى الطيور في العالم، وبفضل قدرته على تقليد الكلام أصبح له شعبية كحيوان أليف وأصبح اقتناؤه أمراً مثيراً وشيّقاً.

وعقب إعلان إدارة المطار عن الببغاء، وصلت رسالة من شركة متاجر ليدل كتب فيها: تمّت مشاهدة ملصق كُتب عليه "ببغاء مفقود" في أحد متاجر شركة ليدل الواقعة في مكان قريب من المطار.

وأضافت شركة ليدل في رسالتها: اتصلنا بالرقم (الموجود على الملصق) للتحقق بشأن حقيقة ملكيته للببغا الذي عثر عليه في المطار، وأخبرت "ليدل" المطار بأنها سترسل المزيد من التفاصيل حول صاحب الملصق لحظة توفرها.

وكتب كبير مسؤولي الاتصالات في المطار بول أوكاني في رسالة الكترونية وجهها لـ"يورونيوز": "لقد اتصل بنا العديد من الأشخاص بعد إعلاننا على "تويتر" و"الفيسبوك"، وادّعى المتصلون أنهم فقدوا ببغاء أفريقياً رمادياً"، وأشار أوكاني إلى أن المتصلين (حتى الآن) لم يكونوا صادقين في ادعائهم.

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وأضاف أوكاني أن "الببغاء المذكور هو حالياً في رعاية خبير، ويلقي الطير كل عناية، ونحن نحاول أن نجمع الشمل بين الببغاء وبين مالكه الشرعي".

وأوضح خبراء طيور لـ"يورونيوز" أنه عادة ما تهرب الطيور في فصل الربيع أو فصل الصيف وذلك عندما يترك الناس نوافذهم مفتوحة وينسون طائرهم.

ووفق ما أكده الخبراء فإن "الببغاء الرمادي الأفريقي يتمتع بدرجة عالية من الذكاء ولديه القوة العقلية التي لدى طفل يبلغ من العمر خمس سنوات"، و"يمكن للطيور الذكية حتى فتح أبواب القفص الخاصة بهم".