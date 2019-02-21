شاهد.. رحلة فوق الغيوم بالمناطيد في الصين

بات بإمكان الصينيين اليوم التمتع برحلة جوية بالمناطيد، ومشاهدة المناظر الخلابة في مدينة بوزهيهي، في مقاطعة يونان غرب الصين، بدلا من السفر خارج الدولة للقيام بهكذا مغامرة.

التجول بالمنطاد في رحلة قد تصل فيها فوق الغيوم، لتشاهد منظر الأرض في هذه المنطقة بما فيها من جبال وغابات وبحيرات، وحتى فوق إحدى القرى.

جيا رنيو، وهو سائح صيني شاب، قال:"المنظر من السماء بانورامي، والمغامرة تستمر حتى هبوط المنطاد".

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السفر بالمنطاد في هكذا رحلة نادر، ففي الغالب المناطيد المستخدمة صغيرة، لا تستوعب أكثر من 3 اشخاص، وتكون عادة مثبتة بالأرض بواسطة حبل، لكيلا يبتعد كثيرا، أما في هذه المنطقة، فالمناطيد كبيرة، وتستوعب حتى خمسة أشخاص، ويمكن للسياح التجول في السماء.

جياو شياو، وهو سائح آخر قال:"مشاهدة المعالم السياحية في وبوزهيهي من السماء أمر رائع وفريد، الرحلة تستحق العناء فعلا".

ويعتبر نادي وينشن للطيران صاحب الفكرة والمشروع، وبدأ بتقديم هذه الخدمة عام 2017، حيث تمكن من جذب حوالي 965 في ذلك العام، وبوزهيهي من أكثر المناطق ملاءمة لهكذا رحلات، بسبب المناظر والمعالم التي تحتويها، بالإضافة إلى قدرة السياح على رؤية الأرض بوضوح خاصة عند شروق الشمس، كما أن الرحلات بالمناطيد هنا لا تعتبر خطرة نظرا لخفة سرعة الرياح.