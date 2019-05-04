شاهد: مناطيد الهواء الساخن تحلق فوق سهول القرم الخضراء

لم تمنع الرياح القوية هواة رياضة التحليق بالمنطاد من التجمع في شبه جزيرة القرم يوم الجمعة 3 مايو- أيار من أجل إطلاق مناطيدهم الملونة احتفالا ببدء مهرجان مناطيد الهواء الساخن السنوي.

تأخر الحدث لمدة يومين بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكنهم حصلوا على تصريح بالتحليق في النهاية، وللفور ملأت مجموعة من البالونات العملاقة والملونة سماء شبه جزيرة القرم.

وتم السماح للمتفرجين بالصعود على متن سلال المناطيد للحصول على تجربة مميزة والاستمتاع بمشاهد ساحرة من السماء خلال هذه المغامرة الفريدة.

تقول إحدى المشاركات فالنتينا بودروفا "إنها ليست مخيفة على الإطلاق. لقد اعتقدنا أن الأمر سيكون مخيفا إلى حد ما، والإقلاع والهبوط وكل ذلك، لكنه كان رائعا."

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