فيديو: سبيس إكس تطلق أول مهمة إسرائيلية إلى القمر من فلوريدا

انطلق الصاروخ فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس" من فلوريدا حاملا أول مركبة إسرائيلية مصممة للهبوط على القمر، في مهمة إذا نجحت فإنها ستجعل إسرائيل رابع دولة تصل إلى سطح القمر.

وانطلقت مركبة الاستكشاف الآلية غير المأهولة "بيريشيت" من محطة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي الساعة 8:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0145 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة) على متن الصاروخ فالكون 9.

من المقرر أن تصل "بيريشيت" إلى الجانب القريب من القمر في أبريل - نيسان بعد رحلة تستمر شهرين، تقطع خلالهما مسافة 6.5 مليون كيلومتر في الفضاء.

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